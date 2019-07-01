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/ Алексей Текслер сформировал «тройку сенаторов» Челябинской области

Алексей Текслер сформировал «тройку сенаторов» Челябинской области

Войти в нее предложили Владимиру Мякушу, Маргарите Павловой и Валерию Гартунгу.
сегодня в 11:32
  |  Политика

В Чурилово к 1 сентября откроется новый детский сад на 230 мест. Его давно ждали жители района. Проинспектировать, как идут последние работы, в учреждение приехал Алексей Текслер. Его сопровождали председатель Заксобрания Владимир Мякуш, уполномоченный по правам человека Маргарита Павлова и депутат Госдумы Валерий Гартунг.

Местом встречи неслучайно был выбран детский сад. Социальных объектов в Челябинской области должно становиться больше, но аналогичный запрос есть и в других регионах страны. Лоббировать интересы Южного Урала, направленные на привлечение в область федеральных и инвестиционных средств и проектов, чтобы повышать качество жизни населения и решать запущенные проблемы, будет сенатор, которым предлагают стать одному из участников встречи в детском саду.

Вот такой созидательной должна быть наша работа, ее результат. Я имею в виду появление новых социальных объектов в городе, регионе. Детские сады, больницы и новые жилые дома должны возводиться. В нашем регионе должны хотеть жить, рожать детей, чтобы дети могли ходить в ясли, школы, поликлинику. Я обращаюсь к коллегам, которые стоят рядом со мной. Приглашаю вас войти в мою управленческую команду, «тройку сенаторов». У каждого есть шанс после 8 сентября стать членом Совета Федерации. Позиция членов Совета Федерации крайне важная. Это федеральный уровень. Необходимо отстаивать интересы региона как при распределении федеральных средств, так и на международном уровне. У Совета Федерации насыщенная международная повестка, они представляют регионы свои и на международных площадках. Это хороший лоббистский ресурс. Каждый из вас достоин, считаю, этой позиции. — сказал Алексей Текслер.
Владимир Мякуш выразил готовность работать в команде, обозначив, что новые проекты, стоящие перед Челябинской областью, в одиночку не осуществить. Маргарита Павлова отметила, что тренд на обеспечение прав и свобод человека коррелирует с ее позицией. Валерий Гартунг сообщил, что мандат депутата Госдумы позволяет ему начинать работу уже сейчас, и он займется привлечением федеральных ресурсов для решения важных региональных вопросов.

Отметим, что сейчас сенаторами Челябинской области являются Ирина Гехт и Олег Цепкин.

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Комментарии

17:40, 01.07.2019
тренд....коррелирует......и слова то не русские....и на волне недостатка свобод ссср рухнул....но опять предлагают оседлать ту же безотказную лошадку....

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