Стартовал первый день голосования в ЗСО Челябинской области

Замминистра Минэкологии уже сделал свой выбор.

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Сегодня, 11 сентября, стартовал первый день выборов в Законодательное собрание Челябинской области и муниципальные советы депутатов. Как считает челябинский политолог, пятница — удобный день голосования для многих граждан.

Выборы будут проходить в три дня, с 11 сентября по 13 сентября. Политолог Александр Мельников также отмечает, что такое голосование — это свежее нововведение. Оно не проверено временем, потому «соответствующие модели поведения еще не утвердились».

«Поэтому явка по итогам первого дня во многом покажет, насколько активно провели мобилизационную работу штабы партий и кандидатов», — сказал Александр Мельников.

Сегодня с самого утра уже проголосовал заместитель министра экологии Виталий Безруков.

«Выборы всех уровней власти важны для улучшения качества нашей жизни и определяют нашу политику, поэтому очень важно, чтобы каждый гражданин пришел на избирательные участки и осознано оставил свой голос», — отмечает Виталий Безруков.

На избирательных участках коронавируса можно не бояться. Все меры профилактики соблюдаются. На это обратил внимание и замминистра, рассказывая, что все постоянно обрабатывается, на входе выдают маски и перчатки, а также антисептики.

Напомним, что голосование проходит с 11 сентября по 13 сентября с 8:00 до 20:00. Проголосовать можно и дома, если есть уважительная причина: по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с уходом за больным. Для этого нужно прийти и подать заявление в участковый избирательной комиссии до 13 сентября не позднее 14:00. А подать заявление через «Госуслуги» уже поздно.