Депутат Госдумы РФ оценил решения Текслера по поддержке малого и среднего бизнеса

Меры поддержки предпринимателей уже начали действовать в Челябинской области.

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В связи с распространением коронавирусной инфекции в Челябинской области губернатор Алексей Текслер ввёл специальные меры поддержки малого и среднего бизнеса. Однако рассчитывать на них предприниматели могут только в том случае, если они сохранят рабочие места, которых более трёх тысяч в регионе. Первый заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы РФ Владимир Гутенёв оценил действия Алексея Текслера.

«При таком многообразии регионов нашей страны невозможно надеяться только на то, что федеральная регулировка позволит найти оптимальную траекторию поддержки малого бизнеса, попавшего в тяжелую ситуацию, а также самозанятых и прочих категорий. Поэтому можно приветствовать то, как руководители территорий предпринимают активные меры со знанием региональной специфики и ослабляют налоговое и административное бремя для бизнеса»,— сообщил изданию «Клуб регионов» Владимир Гутенёв.

Кроме того, по его словам, необходимо создать банк эффективных решений в условиях кризиса, принятых руководителями областей, чтобы потом ими могли пользоваться и другие губернаторы.

Напомним, на сегодняшний день в Челябинской области в силу вступили меры поддержки малого и среднего бизнеса, которые предполагают снижение ставок по упрощенной системе налогообложения: с 6 до 1% по объекту «доходы», с 10 до 5% по объекту «доходы минус расходы», с 15 до 7,5% снизится ставка единого налога на вмененный доход. Расчёт платежа по патентной системе снижен до 1 руб. Кроме того, в фонд развития предпринимательства «Территория бизнеса» из областного бюджета будет направлено 290 миллионов рублей на поддержку предпринимателей, работающих в наиболее пострадавших областях. Также будут введены льготные займы с отсрочкой первого платежа по основному долгу на шесть месяцев.