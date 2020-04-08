По 5 000 рублей на ребенка получат семьи по Указу Путина

Документ глава государства подписал 7 апреля.

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Президент России Владимир Путин во вторник, 7 апреля, подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, а также претендующих на маткапитал. Согласно документу, семьи, в которых есть дети до трех лет, получат новые ежемесячные выплаты.

«Произвести в апреле — июне 2020 года ежемесячные выплаты в размере 5000 рублей лицам, проживающим на территории Российской Федерации и имеющим (имевшим) право на меры государственной поддержки, предусмотренные Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ „О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей“, при условии, что такое право возникло у них до 1 июля 2020 года», — говорится в тексте документа.

В Указе говорится, что при этом не будет учитываться доход семьи при предоставлении ей иных мер социальной поддержки. За выплатами можно обратиться до 1 октября а пенсионный фонд.