/ Умная экономия с выгодой для бизнеса

Переходим на кассы и ОФД.

В России в самом разгаре «вторая волна» кассовой реформы. У малого бизнеса остается всего пара недель, чтобы установить онлайн-кассы и подключить их к оператору фискальных данных (ОФД). Но чем ближе дата перехода на новую контрольно-кассовую технику, тем больше у предпринимателей вопросов: как выбрать и подключить кассу, на чем сэкономить. Гендиректор компании «Платформа ОФД» Алексей Баров отвечает на главные вопросы о 54-ФЗ.

Меньше проверок

Кассовая реформа запущена еще летом 2016, чтобы сделать бизнес в стране прозрачнее и сократить налоговые проверки. По закону о работе с онлайн-кассами, до 1 июля текущего года на новую технику предстоит перейти предпринимателям на ЕНВД и ПСН, которые заняты в торговле или общепите. Особенность таких касс в том, что они подключены к интернету и через ОФД отправляют чеки в налоговую. Сегодня, по данным ФНС, 1,8 млн подключенных онлайн-касс.

Налоговый вычет

Цена касс для малого бизнеса варьируется от 15 до 35 тыс. руб. Выбирать надо те модели, которые вошли в реестр ФНС. На стоимость ККТ влияет заложенный в ней функционал. Самая очевидная польза от «умных» касс в том, что они облегчают ведение бизнеса. Важно помнить, что предусмотрен налоговый вычет для ИП на ЕНВД и ПСН в размере 18 тыс. руб., который окупает расходы на покупку и установку кассы. Есть и кассы, расходы на которые полностью покрываются вычетом, например смарт-терминал Эвотор за 17 990 р. Чтобы воспользоваться вычетом, надо успеть перейти на онлайн-кассу до 1 июля. Как это работает — смотрите в сюжете по ссылке

Надежный ОФД

Перед установкой онлайн-кассу следует зарегистрировать на сайте налоговой и заключить договор с ОФД. Надо также обратить внимание на наличие у оператора разрешения ФНС на обработку фискальных данных. «Платформа ОФД» одной из первых получила такое разрешение. Сегодня каждая 4 касса в стране подключена к оператору. В рейтинге российских ОФД от аналитического агентства CNews Analytics «Платформа ОФД» занимает 1 место по качеству предоставляемых услуг. Притом услуги включают в себя не только передачу данных касс в ФНС, но и полезные сервисы для бухгалтерии, для развития бизнеса. До конца июня объявлена скидка в 25% на услуги «Платформа ОФД».

Аналитика для бизнеса

ОФД на основе обработки массивов информации создает современные сервисы для клиентов, которые помогают управлять бизнесом, упрощают работу с бухгалтерской отчетностью. Недавно «Платформа ОФД» провела анализ востребованности товаров российского ритейла и выяснила, что до 50% товаров в магазинах приносят слабую выручку и не пользуются стабильным спросом. При помощи аналитических сервисов ОФД можно в режиме реального времени следить, насколько эффективны продажи.

Но еще больше прикладных инструментов представлено в магазине приложений market.platformaofd.ru. Прежде всего, для бухгалтерии, чтобы оперативно проводить сверку, обмен данных о продажах с 1С, сдавать правильную отчетность в ФНС, и для руководителей — по аналитике и контролю выручки.

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