/ Малый бизнес получил 8,5 миллиардов по госконтрактам

Доля таких предприятий возросла почти в 2 раза.

В 2017 году южноуральские представители малого бизнеса заняли 22,75% в доле госзакупок. Этот показатель превышает результаты 2016 года. Накануне об этом доложили губернатору Челябинской области. Заключенные госконтракты оцениваются в 8,5 миллиардов рублей.

Борис Александрович Дубровский дал поручение об увеличении доли закупок малого и среднего предпринимательства в два раза. Главное контрольное управление Челябинской области совместно с заказчиками Челябинской области это поручение выполнило. Но на достигнутом никто останавливаться не собирается — работа по повышению доли закупок у СМП продолжается на постоянной основе. — рассказал сайту «Первый областной» начальник главного контрольного управления Дмитрий Агеев.

Напомним, ранее Челябинская область стала одним из лидеров по информированию представителей малого и среднего бизнеса среди российских регионов. На Южном Урале активно сообщают о мерах господдержки, услугах, сервисах, мероприятиях и обучении.