/ Исполняющий обязанности главы Миасса заявил о давлении со стороны

Григорий Тонких анализирует работу своего предшественника — Геннадия Васькова.

Исполняющий обязанности главы Миасса Григорий Тонких заявил о непрекращающемся в отношении него давлении со стороны. Об этом он сказал в день, когда в городской администрации была сорвана сессия Собрания депутатов. Чиновник отметил, что сейчас изучает последние документы, подписанные Геннадием Васьковым перед его задержанием. В них найдены серьезные нарушения.

Исполняющий обязанности главы пояснил, что попытки давления на него с целью принятия того или иного решения начались непосредственно после его назначения. Приступив к своим обязанностям, Григорий Тонких проанализировал ряд постановлений и распоряжений, датированных несколькими последними днями перед задержанием Геннадия Васькова и 15 мая. Тем более что в здании администрации в этот день он не находился. Был выявлен ряд нарушений в документах, на этом основании, например, было отменено постановление о смене статуса спортивной школы. — сообщили сайту «Первый областной» в Собрании депутатов.

Напомним, накануне, 30 мая, завершился прием заявок на должность главы Миасского городского округа. В конкурсе намерены участвовать 10 человек. Помимо исполняющего обязанность Григория Тонких свои кандидатуры представили два человека из команды губернатора. Кандидатами стали Дмитрий Федечкин, известный как начальник пресс-службы и информации правительства, а также директор «Агентства инвестиционного развития» Анатолий Лобко. Также в списке Дмитрий Сундеев, Александр Иванов, Валентин Вертипрахов, Татьяна Якимова, Данила Михеев, Константин Башлыков и Валихан Тургумбаев.