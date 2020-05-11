Что делать самозанятым, рассказал президент

По словам главы государства, число безработных в России составляет 1,4 миллиона человек.

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Число безработных в России достигло цифры в 1,4 миллиона человек. Такую цифру сегодня, 11 мая, во время совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране озвучил президент России Владимир Путин. Также глава государства озвучил новые меры поддержки бизнеса и самозанятого населения.

«По последним данным, число официально зарегистрированных безработных в России достигло 1 миллиона 400 тысяч. Это в два раза выше уровня начала апреля. Ситуация непростая и требует комплексных действий по стабилизации рынка труда, по поддержке людей, потерявших работу. Прошу Правительство подготовить такие решения. Обсудим их на отдельном совещании до конца мая», — сказал президент.

В качестве главной задачи Владимир Путин определил максимальное снижение рисков дальнейшего роста безработицы и сработать на опережение. По словам президента, нужно сделать так, чтобы сохранялись рабочие места, коллективы, инфраструктура и потенциал бизнеса, а также, чтобы именно сейчас не было спада занятости, и предприниматели могли быстро восстановить своим коллективы и нормализовать экономическую жизнь. Вместе с этим Владимир Путин объявил о ряде новых мер поддержки предпринимателей и самозанятого населения:

Президент предложил полностью списать налоги и страховые взносы для ИП, малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии, а также социально ориентированных НКО за II квартал, кроме НДС.

С 1 июня старутет специальная кредитная программа поддержки занятости для предприятий в пострадавших отраслях, а также социально ориентированных НКО; В случае, если компания сохранит занятость на уровне 90%, весь кредит и проценты по новой программе спишут; при занятости на уровне не ниже 80 процентов от штатной численности, то спишут половину кредита и процентов;

Ставка по новым кредитам для поддержки занятости составит 2%, без ежемесячного платежа; Объем кредита будет рассчитываться по формуле 1 МРОТ на одного сотрудника в месяц исходя из полугодичного срока. Срок погашения — 1 апреля 2021 года; Полученные по кредиту ресурсы в предприятиям будет необходимо направить в первую очередь на обеспечение выплат зарплат;

Самозанятым гражданам вернут их налог на доход, уплаченный в 2019 году в полном объеме; Также они получат налоговый капитал в размере одного МРОТ, за счет которого они смогут в этом году проводить налоговые платежи, не отвлекая собственные средства;

ИП предоставят налоговый вычет в размере одного МРОТ на страховые взносы;

Также будет проведена докапитализация микрофинансовых организаций. На эти цели направят 12 миллиардов рублей.

Напомним, что сегодня, 11 мая, президент России Владимир Путин объявил о том, что период нерабочих дней в стране закончится во вторник, 12 мая. По словам главу государства, шесть недель ограничений позволили замедлить рост эпидемии.