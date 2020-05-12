Челябинский политолог прокомментировал новые меры поддержки правительства России

Александр Мельников подчеркнул важность помощи семьям и бизнесу.

Послушать 00:00

Новые меры поддержки в период пандемии, озвученные президентом России, призваны адресно помочь жителям страны, а представителям малого и среднего бизнеса — остаться на плаву, избежав увольнений. К такому выводу пришёл политолог Александр Мельников.



Эксперт считает, что озвученный 11 мая Владимиром Путиным новый пакет мер содержит в себе две основные цели: поддержка граждан и бизнеса, а также снятие социальной напряжённости.

«Первое, что стоит подчеркнуть, в очередной раз расширяется количество лиц, которые могут претендовать на помощь, потому что когда в течение длительного времени страна находится в непростой ситуации, естественно, что финансовое положение ухудшается у многих социальных групп населения, например, такая мера поддержки, как единоразовая адресная выплата семьям с каждым ребёнком от 3 до 15 лет без каких-либо ограничений, это действительно прямое финансовое подспорье всем семьям, у которых так или иначе ситуация ухудшилась»,— заявил «Первому областному» политолог Александр Мельников.

Прокомментировал эксперт и меры по поддержке бизнеса. Александр Мельников отметил, что большие усилия для этого предпринимаются как на региональном, так и на федеральном уровнях. Поддержка государства должна помочь работодателям и позволит гражданам сохранить рабочие места, уверен политолог.

«Мы видим, что очень большие усилия как на региональном, так и федеральном уровнях на то, чтобы максимально сохранить занятость людей на предприятиях, максимально стимулируют руководителей предприятий к тому, чтобы не увольнять людей, чтобы у людей была работа. Очень важные меры по гибкой системе кредитования по избавлению от определённой части налогов, возврату сумм, целый набор мер, который был озвучен — серьёзная поддержка предпринимателей, мотивирующая их на сохранение рабочих мест, что в нынешних условиях важно и для социальной защищённости граждан, и для прочности экономики», — заявил Александр Мельников.

Не остался без внимания Александра Мельникова и вопрос окончания нерабочих дней. Политолог предположил, что у федеральных и региональных властей есть готовность оперативно реагировать на текущую ситуацию и по возможности корректировать ограничения. Помимо этого, Александр Мельников выразил надежду, что России удастся избежать серьёзных экономических потерь.

«Есть основания для определённой тревоги и опасений и у всех они есть, потому что экономика получает серьёзный удар. Но мы видим, что это понимают власти как федеральные, так и региональные. Принимаются превентивные меры, план по поддержке экономики, по выходу из режима ограничений прорабатываются уже сейчас. В принципе, есть основания считать, что каких-то наиболее неприятных сценариев удастся избежать»,— сказал политолог.

Напомним, очередной совещание с участием Владимира Путина прошло во вторник, 11 мая. Президент объявил об окончании режима нерабочих дней, а также о новых мерах поддержки для жителей России. Отметим, что в Челябинской области, начиная с 12 мая, действует обязательный масочный режим, а режим повышенной готовности был продлён до конца месяца.