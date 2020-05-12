Министр труда объяснил, как родителям получить единовременную выплату

На 10 000 рублей могут рассчитывать родители детей в возрасте от 3 до 16 лет.

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В министерстве труда и социальной защиты России рассказали, как родителям детей от 3 до 16 лет смогут получить единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Новая мера поддержки была анонсирована президентом страны Владимиром Путиным в понедельник, 11 мая.



По словам руководителя минтруда РФ Антона Котякова, для получения выплаты родители детей должны подать заявление на сайте Госуслуг или через отделение Пенсионного фонда России. Дополнительные документы для этого не нужны. Все единовременные выплаты граждане начнут получать с 1 июня. За деньгами родители могут обратиться до 1 октября. Прием заявлений на сайте госуслуг начались уже сегодня, 12 мая.

«Всего в нашей стране почти 22 миллиона детей в возрасте от трех до 16 лет. На финансирование выплат на детей этого возраста будет направлено почти 200 миллиардов рублей»,— заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Напомним, что новые меры поддержки были анонсированы Владимиром Путиным в понедельник, 11 мая. Они также направлены на адресную помощь жителям страны и сохранение малого и среднего бизнеса.