Власти предполагают, что полный возврат к работе в стране произойдет не ранее середины июня

Все будет зависеть от решения губернаторов и Роспотребнадзора.

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11 мая президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о том, что с 12 мая заканчивается период нерабочих дней. Но полный выход из режима обязательной самоизоляции будет зависеть от конкретной эпидемиологической ситуации в каждом регионе.

К примеру, в Челябинской области самоизоляция продлена уже до 31 мая. Такое заявление сделал губернатор региона Алексей Текслер.

«Принято решение в целях защиты здоровья наших граждан продлить режим повышенной готовности до 31 мая. Ограничения, которые действуют сегодня в регионе, сохраняются», — подчеркнул глава региона.

При этом Алексей Текслер отметил, что первые послабления режима самоизоляции возможны уже в конце этой недели — все будет зависеть от динамики заболеваемости в ближайшие дни.

А по мнению уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, полный возврат к работе в стране после пандемии произойдет не раньше 15 июня.

«Даже в лучшем случае полный возврат к работе в отдельных регионах не произойдет раньше середины июня», — заявил Борис Титов для ТАСС.

По его мнению, предприниматели могут вернуться к возобновлению деятельности лишь после того, как губернаторы регионов совместно с Роспотребнадзором предоставят четкие и реалистичные планы возвращения к работе.

Напомним, что в Челябинской области на данный момент подтверждено 1232 случая заражения коронавирусной инфекцией. 301 пациент вылечился, умерло 12 человек. Всего же по стране выявлено более 221 случая заболевания COVID-19. И прирост составляет около 10 тысяч человек в сутки.