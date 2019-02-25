/ Владимира Елистратова поддержат на голосовании представители «Единой России»

Выборы мэра пройдут 26 февраля.

Депутаты «Единой России» назвали своего фаворита на выборах главы Челябинска. Из четырех кандидатов, прошедших в финальный этап, представители партии поддержат Владимира Елистратова. Врио главы Челябинска рекомендован Президиумом политического совета Челябинского регионального отделения «Единой России».

Как пояснил Секретарь Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного Собрания региона Владимир Мякуш, согласно Уставу, региональное отделение должно было согласовать одну из четырех выбранных конкурсной комиссией кандидатур на пост главы Челябинска. Владимир Елистратов поблагодарил партийцев за доверие и подчеркнул, что осознает возложенную на него ответственность. Партийцы, в свою очередь, пожелали Елистратову терпения и умения находить компромиссы. — сообщили сайту «Первый областной» представители «Единой России».

Напомним, имя нового главы Челябинска назовут уже 26 февраля.