Челябинскую область отметили за умение управлять финансами

Анализ провели в Счетной палате РФ.

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Счетная палата Российской Федерации провела анализ эффективности и результативности регионов при получении ими федеральных дотаций. Всего было проанализировано 72 региона, в 27 из которых были выявлены нарушения финансовой дисциплины.

Челябинская область не то, что не вошла в список нарушителей, но и была отмечена за высокое качество управления финансами.

«Несомненно этому способствуют рекомендации Счетной палаты РФ, но прежне всего слаженная командная работа со стороны губернатора Челябинской области, регионального парламента и министерства финансов области. Мы в своих отчетах подтверждаем выводы, которые сделала Счетная палата РФ относительно финансового менеджмента в Челябинской области», — отметил председатель Контрольно-счетной палаты Челябинской области Алексей Лошкин.

Он также подчеркнул, что в Челябинской области все анализируются ключевые параметры бюджета: госдолг, дефицит или же профицит. А также обязательному анализу подвергается объем в динамике собственных неналоговых доходов.

Таким образом, Правительство Челябинской области следует нормам бюджетного законодательства.