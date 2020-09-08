С Днём финансиста поздравил Алексей Текслер

В этом году праздник будут отмечать всего лишь в девятый раз.

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Сегодня, 8 сентября, в России отмечается День финансиста. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил с профессиональным праздником южноуральцев, имеющих отношение к финансам, и отметил, что этот праздник символизирует значимость финансовой системы для благополучия не только страны, но и региона.

«Южноуральские финансисты всегда отличались ответственным, государственным подходом к делу. Это не раз помогало Челябинской области пережить непростые времена, позволяло стабильно выполнять социальные обязательства, вести активную инвестиционную политику, воплощать в жизнь крупные инфраструктурные проекты»,— отметил губернатор.

По его словам, на сегодняшний день Челябинская область имеет статус региона с устойчивой финансовой системой и входит в число лидеров по качеству управления финансами.

«Пусть эти высокие позиции останутся за нами и впредь. Всем доброго здоровья, счастья и благополучия в семьях!»— заключил Алексей Текслер.

Отметим, День финансиста ещё довольно «молодой» праздник. Он был основан Указом президента Российской Федерации в 2011 году. А 8 сентября выбрали потому, что именно в этот день в 1802 году император Александр I образовал в России министерство финансов.