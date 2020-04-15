200 миллиардов рублей направят в помощь региональным бюджетам

Владимир Путин озвучил ряд решений по дополнительной поддержке субъектов РФ.

Послушать 00:00

Владимир Путин сегодня, 15 апреля, перед совещанием с членами Правительства РФ вновь выступил с коротким обращением. Президент отметил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране меняется динамично, страдает население и экономика. Большая часть нагрузки приходится на региональные правительства. В этой связи, глава государства предложил направить дополнительные средства из федерального бюджета на поддержку субъектов РФ.

«Предлагаю дополнительно направить 200 миллиардов рублей на обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов. При чем у субъектов федерации должна быть возможность гибко использовать эти средства, направлять их на реализацию своих региональных мер поддержки занятости и деловой активности, на выплату пособий и зарплат бюджетникам, решение самых неотложных социальных вопросов и помощи людям», — отметил Владимир Путин.

Средства региональные власти смогут потратить на обеспечение дополнительных и уже существующих мер поддержки граждан и организаций.