Меры поддержки для системообразующих организаций утвердило правительство РФ

В список системно значимых предприятий вошли более 20 компаний Челябинской области.

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Правительство Российской Федерации утвердило меры поддержки для системообразующих организаций, наиболее пострадавших от коронавируса. Перечень мер и правил их предоставления прописаны в Постановлении, принятом сегодня, 10 мая 2020 года.

Известно, что на сегодняшний день системно значимой признана уже 1151 компания, в числе которых 26 предприятий Челябинской области. К ним относятся такие отрасли, как производство пищевых продуктов и напитков, нефтегазовое машиностроение, металлургия, специализированное машиностроение, лесопромышленный комплекс, лёгкая промышленность, животноводство и многие другие.

«Каждая из этих компаний может претендовать на кредит по льготной ставке. Особо пострадавшим предприятиям будет обеспечена дополнительная помощь, в том числе субсидии на возмещение затрат, отсрочка уплаты налогов и авансовых платежей по ним, а также госгарантии, необходимые для реструктуризации существующих или выдачи новых кредитов и облигационных займов»,— рассказали в пресс-службе правительства РФ.

Для того, чтобы получить помощь, предприятиям предстоит пройти стресс-тестирование, и те, кто по его результатам окажутся в зоне риска, получат помощь. В связи с этим министерству экономического развития РФ до 15 мая 2020 году поручено утвердить порядки проведения стресс-теста и рассмотрения заявлений. А Минэкономразвития необходимо утвердить порядки ведения реестра системообразующих организаций, которым будет оказана поддержка, и мониторинга соблюдения условий её предоставления.