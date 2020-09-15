Акции губернатора Челябинской области возросли после выборов

Такие данные приводятся на «Бирже губернаторов».

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер не сдаёт позиции и продолжает оставаться одним из самых популярных глав регионов в России. Такие данные приводит сегодня, 15 сентября, телеграм-канал «ПолитБрокер» в отчёте «Биржа губернаторов».

Всего акции возросли у 18 губернаторов различных регионов, среди которых оказался и Алексей Текслер. Он в рейтинге расположился на 16 месте. Упали акции у 6 губернаторов, среди них — главы Томской, Костромской, Архангельской и других областей.

«Главы регионов, где партия власти показала успешные результаты в Единый День Голосования, идут в рост на „Бирже губернаторов“. В том числе растут акции у челябинского губернатора Алексея Текслера, который возглавил список „Единой России“ на выборах в Заксобрание области. Он активно провел всю предвыборную кампанию и „паровозом“ вытянул рейтинг единороссов вверх. Как результат, у „Единой России“ 43 мандата из 60 в региональном парламенте»,— прокомментировал челябинский политолог Александр Мельников.

Что касается мэров муниципалитетов Челябинской области, то по статистике на понедельник, 14 сентября, индекс поднялся только у Евгения Киршина, главы Катав-Ивановского района. Вероятно, это связано с успешным строительством моста через реку Юрюзань. Потеряли свои позиции Александр Глазков и Александр Король, главы Саткинского и Чебаркульского районов. Этих руководителей «подвела» неосведомлённость в вопросах безопасности детей.

Отметим, акции и индексы губернаторов и глав составляются на основании проделанной ими работы, активности в социальных сетях, одобрении или его отсутствии населения и других факторов.