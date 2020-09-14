Предварительные итоги выборов оценил челябинский политолог

Эксперт «прошёлся» по всем партиям, которые заявились в региональный парламент.

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Сегодня утром, 14 сентября, Центральная избирательная комиссия озвучила предварительные результаты выборов в Законодательное собрание Челябинской области. «Единая Россия» вырвалась вперёд с большим отрывом голосов избирателей. Челябинский политолог Александр Мельников прокомментировал предварительные итоги и назвал победу партии, отныне возглавляемой Алексеем Текслером, ожидаемой и безоговорочной.

«Рейтинг партии паровозом вытащил вверх губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он и список партии возглавил, и вокруг него вся кампания „Единой России“ строилась. Жители региона своим голосованием поддержали тот путь перемен и развития, который год назад предложила губернаторская команда, и дали карт-бланш Текслеру на продолжение этой работы. Очевидно, что теперь перемены, в том числе и кадровые, ждут саму челябинскую „Единую Россию“»,— сказал политолог.

Что касается партии «Справедливая Россия», возглавляемой Валерием Гартунгом, то, по мнению Александра Мельникова, они вновь показали результат ниже заявляемых амбиций. Однако электоральный потенциал самого Гартунга он считает высоким.

«Плюс именно эсерам удалось в ряде проблемных для партии власти округов объединить местные контрэлиты вокруг своих кандидатов. Как следствие, несколько мест в Заксобрании справедливороссы могут отобрать у единороссов по одномандатным округам»,— считает политолог.

Что касается других партий, то, по мнению Мельникова, ЛДПР и КПРФ в этом году не проявили особого рвения и креатива, а из малых партий, среди которых «Партия пенсионеров» и «Зелёная альтернатива», лучший результат показала та, чей нейминг соответствовал текущей повестке.

Подытоживая, политолог сказал, что в пользу «Единой России» и во вред другим партиям сыграла невысокая явка.