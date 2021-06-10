Десятки городов по всей стране начнут регулировать вредные выбросы

«Единая Россия» внесла поправки на рассмотрение в Госдуму

«Единая Россия» внесла на рассмотрение в Госдуму проект, по которому для промышленных городов и агломераций будет установлен предельно допустимый объем содержания вредных веществ в воздухе. Государство может требовать от предприятий сокращения выбросов. В Челябинске эта схема работает уже два года.

Регулирование вредных выбросов во всех городах с загрязненным атмосферным воздухом поможет существенно снизить вред от деятельности предприятий и автотранспорта.

Один из авторов поправок — координатор партпроекта «Чистая страна», председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Профильный комитет Госдумы рассчитывает рассмотреть документ на заседании в ближайшую пятницу, 11 июня.

Сейчас квоты на выбросы загрязняющих веществ действуют в 12 городах, среди них два южноуральских — Челябинск и Магнитогорск. К 2024 году объем вредных выбросов здесь должен снизиться на 20%. Поправки позволят расширить практику на все города с сильным или очень сильным уровнем загрязнения воздуха. В перечень таких городов может попасть несколько десятков населенных пунктов.

Напомним, в Челябинской области действует ряд направлений по уменьшению вредных выбросов в атмосферу. Среди крупных — внедрение системы мониторинга «Чистый воздух» и реализация двусторонних соглашений правительства региона и промышленных предприятий по улучшению экологической обстановки на Южном Урале.

Всего губернатором Алексеем Текслером подписано 49 соглашений в рамках реализации экопроектов по снижению количества выбросов в водные объекты и атмосферу и другие. Соглашения представляют собой добровольные обязательства промышленных компаний по внедрению в области экостандарта. Экостандарт — это внутренний документ, где прописаны меры по улучшению экологической обстановки в области.