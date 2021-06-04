Экологический стандарт Челябинской области оценили на международном уровне

На Петербургском международном экономическом форуме об этом рассказал Алексей Текслер

Алексей Текслер выступил на сессии Петербургского международного экономического форума «Экологические проблемы сегодня: кто заплатит завтра?».

Губернатор Челябинской области представил участникам сессии практику реализации национального проекта «Экология». Алексей Текслер рассказал, как в одном из самых крупных промышленных регионов страны осуществляются экологические новации и какие меры для этого принимаются.

«Исторически Челябинская область — это промышленный регион, и он развивается и будет развиваться в этом направлении. При этом у нас есть хорошие примеры „белой металлургии“, когда нет вредных выбросов в атмосферу, а работники предприятия действительно ходят в белых халатах. За два года реализации экологической политики правительство области подписало 43 соглашения с представителями производственных компаний», — рассказал Алексей Текслер.

Глава региона отметил, что соглашения представляют собой добровольные обязательства промышленных компаний по внедрению в области экостандарта. Экостандарт — это внутренний документ, где прописаны меры по улучшению экологической обстановки в области. С некоторыми предприятиями подписаны дополнительные соглашения.

«Кроме снижения выбросов в атмосферу и внедрения системы мониторинга атмосферного воздуха „Чистый воздух“ в Челябинской области идет переход общественного транспорта на газомоторное топливо, которое в два раза экологичнее моторного топлива. У нас в области работают порядка 20 электрических станций для зарядки автомобилей. Также практически завершена рекультивация Челябинского полигона отходов, который в год выбрасывал в атмосферу около 60 тысяч тонн различных газов», — рассказал Алексей Текслер.

Глава региона также отметил свою инициативу по созданию «зеленой энергии».

«В крупных промышленных предприятиях во время модернизации происходит освобождение цехов и площадей. Эти помещения могут стать станциями по генерации энергии из возобновляемых ресурсов», — рассказал Алексей Текслер.

Глава Челябинской области выступил в повестке с главой Республики Алтай Олегом Хорохординым. Алтай является одним из самых экологически чистых и развитых регионов страны, но не развивающих промышленность.

В работе сессии приняли участие советник Президента Российской Федерации, специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам климата Руслан Эдельгериев, Посол Европейского союза в Российской Федерации Маркус Эдерер, Председатель комитета по энергетике, председатель координационного комитета проекта «Зеленая инициатива», Ассоциация европейского бизнеса (АЕВ) Эрнесто Ферленги, научный руководитель института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук Борис Порфирьев и другие.