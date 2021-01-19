Челябинская область заключила соглашение о сотрудничестве с Хабаровским краем

Документ направлен на привлечение инвестиций в регионы

Правительства Челябинской области и Хабаровского края в конце 2020 года подписали соглашение, в рамках которого регионы планируют создать благоприятные условия для привлечения инвестиций. Договор позволит укрепить связи в сферах здравоохранения, образования, науки, культуры, туризма, спорта, промышленности, транспорта, информационных технологий, агропромышленного комплекса, торговли, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.



«Сегодня между двумя регионами уже налажен активный товарооборот. В Хабаровский край осуществляются поставки металлопродукции, продукции машиностроения (грузовые автомобили, бульдозеры, автогрейдеры и погрузчики) и пищевой индустрии (мясо и мясо птицы, мука, крупа, макаронные и кондитерские изделия). В Челябинскую область завозится рыба и продукты ее переработки», — прокомментировали в пресс-службе правительства региона.



Соглашение между Челябинской областью и Хабаровским краем действовало с 2003 года, но утратило силу. Стороны планируют выстроить долгосрочные отношения.