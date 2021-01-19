Из-за морозов занятия в школах для многих учеников возобновились лишь на этой неделе. Синоптики говорят, что волна холода была не последней. Стоит ли ждать отмены занятий в школах Челябинска и Челябинской области 20 января? Мы заглянули в свежий прогноз погоды.
По данным Челябинского гидрометцентра, ближайшей ночью на Южном Урале похолодает до −22 градусов, а в областном центре столбик термометра опустится до −17...−19 градусов.
Занятия в школах области отменяют, если температура на раннее утро ниже −25 градусов. А это значит, что шанс отмены уроков даже в первую смену весьма минимальный.
Школьникам стоит выучить все уроки и собрать на утро портфель.
Подробный прогноз погоды на 20 января также будет доступен на нашем сайте.
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