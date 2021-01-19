В Кыштым приедет передвижной маммограф

Заодно жители города смогут пройти флюорографию

В Кыштыме начнет работать передвижной диагностический комплекс. Местные жители смогут обследовать легкие, сделав флюорографию. Женщинам старше 40 лет предлагают также пройти маммографию.

«Все желающие смогут пройти флюорографию, а женщины старше 40 лет — еще и маммографию. При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис», — рассказала заместитель главного врача Кыштымской городской больницы по поликлинической работе Любовь Санникова.

За один день медики обещают обследовать до ста человек в день: около 20 горожан отправят на маммограф, остальных — на флюорограф.

Диагностический комплекс будет работать на площади перед ДК Металлургов в микрорайоне Нижнего Кыштыма с 25 по 30 января.

Горожан ждут на обследование по будням с 11:00 до 17:00, в субботу с 12:00 до 15:00.