Найти дополнительные «точки роста»: Алексей Текслер встретился с министром экономического развития РФ

Губернатор обсудил будущее региона с федеральным руководством.

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Встреча губернатора Алексея Текслера с министром экономического развития РФ в Москве была посвящена обсуждению тем развития агломераций Челябинска и Магнитогорска, созданных в регионе ТОСЭР.

«Подобные территориальные объединения созданы для стимулирования социально-экономического развития области, благоприятствовать возникновению комфортной городской среды, найти дополнительные „точки роста“ экономики городов. Также развитие агломераций даст расширить и изменить рынок труда, привлечь инвестиции, усовершенствовать образовательную и научную среду», — сказал Алексей Текслер.

Отдельное внимание посвятили теме с привлечением инвестиций на ТОСЭР, таких территорий в области пять — Бакал, Верхний Уфалей, Миасс, Озерск, Снежинск.

Алексей Текслер рассказал министру о том, как проходит в части реализации проектов «IT-квартал» и цифрового образовательного центра.

«Регион обладает широкими возможностями для развития IT-проектов, робототехники и искусственного интеллекта. Крупным компаниям области необходимы инновационные продукты и грамотные специалисты для дальнейшего продвижения», — рассказал губернатор.

Проект «IT-квартал» создан для слияния различных форматов — от коворкинга до образовательных центров и производственных площадок, которые будут интересны молодежи.