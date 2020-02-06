«Цель — Высшая лига»: Алексей Текслер встретился с участниками южноуральского движения КВН

В ходе встречи были подведены итоги прошедшего в Сочи фестиваля «КИВИН-2020», а также поставлены цели на будущий сезон.

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Губернатор Челябинской области встретился с представителями «веселых и находчивых». Алексей Текслер пообещал кавээнщикам поддержку, а также обозначил главные цели на будущее.



Так, одна из главных целей, которая стоит перед командой — это возвращение челябинского КВН в Высшую и Премьер-лигу.



«У нашего КВН большие традиции, и, на мой взгляд, у нас есть все возможности этого добиться. Регион окажет поддержку действующим командам. Но не менее важно помочь в развитии движения на территории области, ведь у нас талантливая молодежь», — отметил Алексей Текслер.

Во время встречи обсудили и планы развития движения на ближайшие годы. КВН в регионе объединяет порядка пяти тысяч человек. Алексей Текслер акцентировал внимание на том, что в регионе нужно выстроить систему, в которой молодые люди имели бы возможность творческого роста, а также дальнейшие перспективы на участие в лигах самого высокого уровня.

Губернатор пообещал командам и Челябинской городской творческой молодежной организации «Планета» оказать поддержку в организации игр, а также предложил представителям движения КВН подать заявку на получение грантов губернатора. К слову общий фонд этих грантов был увеличен губернатором до 100 миллионов рублей.

Отметим, что во время встречи обсудили и итоги прошедшего в Сочи фестиваля «КИВИН-2020». В фестивале приняли участие 16 команд от Челябинской области. По итогам фестиваля команда «Свои в доску» прошла во второй тур и выиграла специальный приз от госкорпорации «Росатом», а команда «Город N» приглашена в Первую лигу, «Евразия» — в Международную. В Первой лиге челябинцы сыграют 1 апреля, в настоящее время команда ведет активную подготовку.