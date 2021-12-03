Челябинская область быстрее других регионов России выходит из кризиса

Такую оценку восстановлению региона дал вице‑премьер Юрий Борисов после знакомства с прорывными проектами Южного Урала

3 декабря в Миассе губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел совещание с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым и вице-премьером РФ Юрием Борисовым, передает корреспондент Первого областного информагентства. Глава региона подвел итоги уходящего года и доложил о главных проектах, реализуемых в регионе.

По словам Текслера, таких в Челябинской области пять. Два из них относятся к развитию малых моногородов. В Верхнем Уфалее идет строительство современного гидрометаллургического завода по производству цинка, который уже в 2023—2024 годах заменит для жителей прекративший свое существование «Уфалейникель». В Карабаше стартовало строительство завода по производству минеральных удобрений. Еще два проекта — социальные. Это парк «Притяжение» в Магнитогорске и спортивный город в Челябинске. Наконец, губернатор напомнил о реформе общественного транспорта в Челябинске и соседних муниципалитетах.

«Все проекты реализуются своевременно, источники финансирования, и частные, и бюджетные, определены. Кроме того, мы ожидаем рост регионального валового продукта порядка семи процентов уже в реальных, а не номинальных деньгах. Индекс промышленного производства оставит 10 процентов, реальная заработная плата показывает рост на 7,3 процента. С учетом инфляции зарплата составит 101—102 процента», — рассказал Алексей Текслер.

Губернатор отметил, что Челябинская область пользуется особым вниманием федерального центра: за 2,5 года Юрий Борисов приезжает уже в третий раз.

«Частота моих визитов связана с тем, что я курирую УрФО. Вы не зря назвали эти проекты прорывными, за последние годы много сделано. Челябинская область лучше других регионов выходит из кризиса, это видно по индексу промышленного производства. В аграрном секторе наметились проблемы из-за климатических особенностей. Но мы еще отстаем по средней зарплате. Сделать предстоит очень много. Нужно переломить тенденцию оттока населения из региона. Очень важно закрепить население в городах. А это зарплата, медицина, культура», — заявил Юрий Борисов.

Владимир Якушев отметил, что региональные власти постоянно взаимодействуют с полпредством, он сам в курсе хода реализации всех важнейших проектов. Юрий Борисов также рекомендовал до 1 января составить подробный план-график выполнения прорывных программ. Алексей Текслер заверил вице-премьера, что все графики уже готовы.

Напомним, губернатор, вице-премьер и полпред сегодня работают в Миассе. Высокие гости осмотрели главный цех автозавода «Урал» и приняли участие в церемонии награждения лучших сотрудников предприятия. Теперь Текслер, Борисов и Якушев проведут совещание по развитию отрасли.