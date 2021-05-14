Алексей Текслер обсудил с вице-премьером РФ работу над чистотой воздуха

ВКС-совещание по реализации нацпроекта «Экология» на Южном Урале провела вице-премьер РФ Виктория Абрамченко

14 мая вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко провела по видеоконференцсвязи совещание с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Основной темой стали новые показатели комплексных планов по снижению выбросов в Челябинске и Магнитогорске, передает пресс-служба главы региона.



Алексей Текслер напомнил, что комплексные планы по снижению выбросов были утверждены еще в 2018 году. Теперь они скорректированы в сторону увеличения: к 2024 году общий объем выбросов в атмосферу Челябинска должен снизиться на 31,5 процента, в Магнитогорске — на 22,9 процента. Ранее эти показатели было заметно меньше, однако с тех пор мероприятия по экологической безопасности вышли на новый уровень: со всеми промпредприятиями региона заключены четырехсторонние соглашения по сокращению выбросов, за их выполнением ведется ежедневный мониторинг.

«Губернатор действительно в ручном режиме занимается всеми этими промышленными предприятиями. Сейчас мы помогаем в инфраструктуре. Да, пока вклад небольшой от того, что мы сделаем в этом году в рамках помощи региону, но потом подтянутся мероприятия по промышленным предприятиям и эффект для жителей двух городов будет совершенно иным. И это всё сработает в синергии и будет воспринято жителями очень хорошо», — прокомментировала это сообщение Виктория Абрамченко.

На чистоту воздуха также повлияет ликвидация крупнейших полигонов для складирования отходов: напомним, в Челябинске этим летом уже будет завершена рекультивация городской свалки, после чего аналогичные работы начнутся на магнитогорском полигоне. На смену ему под городом металлургов уже заканчивается строительство новой, современной площадки по складированию отходов.

Наконец, вице-премьер и губернатор обсудили третий фактор, влияющий на чистоту воздуха, — выбросы от автотранспорта. Челябинская область уже выделяет серьезные средства на обновление трамвайного парка, кроме того, в рамках нацпроекта «Экология» предусмотрены средства на покупку газомоторных автобусов.

«Экологически чистый транспорт тоже вносит свой значительный вклад в улучшение экологической ситуации. Для Челябинска мы приобрели в 2019 году 66 газомоторных автобусов и в прошлом году — 36. В Магнитогорске в 2019 году закупили 25 трамвайных вагонов, в прошлом году — еще 14 трамвайных вагонов. Построили в 2019—2020 годах в Магнитогорске дополнительно трамвайные линии, системно вводим заправочные станции СПГ, электрозарядные станции. Более 10 зарядных станций в Челябинске ввели в эксплуатацию, в 2020 году запустили завод по сжижению газа в Магнитогорске», — сообщил Алексей Текслер.