Челябинская область будет продавать древесину на товарно-сырьевой бирже

Также будет организована господдержка сельхозтоваропроизводителям.

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Накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер и президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Алексей Рыбников встретились в формате видеоконференцсвязи. И во время этого было заключено сотрудничество в сфере биржевой торговли.

А именно, обсуждались перспективы продаж государственной древесины лесхозами региона на Бирже и предоставление мер господдержки сельхозтоваропроизводителям при покупке минеральных удобрений на торгах.

Глава региона отметил, что одним из приоритетов экономической политики Челябинской области является развитие межрегиональных торговых связей.

«Мы активно ищем пути повышения экономического потенциала региона, и биржевые площадки для реализации различных продуктов нам интересны, особенно, учитывая возможности дистанционных продаж в условиях пандемия. Но, прежде всего, это должно быть экономически выгодно субъектам — всем, кто участвует в экономической жизни региона», — отметил Алексей Текслер.

Также в правительстве региона отметили некоторые преимущества для региона от участия в бирже. Так, к примеру, закупки делают систему торговли прозрачной и способствуют формированию справедливой рыночной цены (прирост стоимости государственной древесины составит более 15 процентов). Также закупки защищают участников торгов от недобросовестных действий (действует система гарантий как для покупателя, так и для продавца), повышают экономическую эффективность лесхозов (увеличивают доходы в бюджет) и полученные от продажи древесины средства лесхозы области могут направить на мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов.

Помимо этого, еще обсуждались возможности предоставления мер господдержки сельхозтоваропроизводителям при покупке минеральных удобрений на торгах. На сегодняшний день предприятия в Челябинской области самостоятельно осуществляют закупки. Областной бюджет только компенсирует часть расходов, направляя субсидии.

«Считаем, что биржа может быть интересна также для наших аграриев тем, что является открытой и доступной площадкой для торгов, обеспечивающей финансовые гарантии и гарантии поставки товара, а самое главное, прозрачную систему ценообразования», — подчеркнул губернатор.

Отметим, что на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже лесоматериалами торгуют предприятия, представляющие 16 регионов Российской Федерации. Подписаны соглашения о сотрудничестве с 27 регионами в 6 федеральных округах.