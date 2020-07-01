Алексей Текслер жестко раскритиковал компании, чьи детские лагеря не начнут свою работу этим летом

Многие попросту отказались проводить оздоровительную кампанию.

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С 6 июля в Челябинской области поэтапно начнут работу детские оздоровительные лагеря. Такое решение принял губернатор Алексей Текслер.

Только вот некоторые частные лагеря решили не проводить в этом году оздоровительную кампанию и отозвали прием детей. С такой позицией глава региона крайне не согласен.

«Откровенно говоря, меня эта ситуация не устраивает. Никогда частные лагеря, особенно при больших предприятиях, металлургических, любых других, не были бизнесами. Это всегда была зона социальной ответственности работодателя, в первую очередь перед теми детьми, родители которых работают на этих предприятиях», — подчеркнул Алексей Текслер.

Он отметил, что над этой ситуацией и своей социальной ответственностью компаниям надо поработать.

Напомним, что режим повышенной готовности в Челябинской области продлен до 12 июля включительно. Но часть ограничительных мер уже снимается. Так, распоряжением губернатора уже начали свою работу летние кафе и веранды, фитнес-клубы, зоопарк и некоторые другие сферы. Также со 2 июля в регионе в полную силу будут работать детские сады. При этом вся работа должна быть организована с использованием профилактических мер.