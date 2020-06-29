Алексей Текслер вошёл в топ-30 рейтинга упоминаемости в Телеграме

Список составлен за период с 22 по 28 июня.

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Алексей Текслер вошёл в топ-30 рейтинга по упоминаемости персон в «Телеграме». Челябинский губернатор расположился на 24-м месте списка канала «Давыдов Индекс» за 22-28 июня.



Губернатор Челябинской области за неделю был упомянут 784 раза. Рядом с Алексеем Текслером в списке расположились основатель месенджера «Телеграм» Павел Дуров, актриса Кристина Асмус и шоумен Гарик Харламов. Позади главы Южного Урала — вице-премьер Татьяна Голикова, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Топ-100 по персональным упоминаниям в телеграм-каналах за 22-28 июня 2020 года. Подготовлено фондом „Петербургская политика“ совместно с „Давыдов. Индекс“ на основе данных базы „Соцмедиа“ „Медиалогии“»,— гласит описание рейтинга.

Отметим, что на первому месте списка находится президент России Владимир Путин, которого упоминали 34611 раз. Следом идёт Дональд Трамп, замыкает первую тройку режиссёр Кирилл Серебренников. Также в топ-5 расположились президенты Украины и Беларуси Владимир Зеленский и Александр Лукашенко.