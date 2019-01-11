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/ Борис Дубровский поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником

Борис Дубровский поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником

В прошедшем году результативность работы ведомства значительно выросла.
сегодня в 17:24
  |  Общество

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником. Торжественное мероприятие прошло в здании областного ведомства. Грамотами отметили лучших сотрудников прокуратуры Челябинской области.

Я поздравляю вас с профессиональным праздником. Вы делаете очень важную для людей работу. Прокуратура всегда олицетворяла собой справедливость государства, а это сегодня один из главных запросов общества. Непременным условием динамичного развития области является высокий уровень правовой защиты. И вам большое спасибо за вашу работу. Желаю успеха в службе, здоровья и счастья вашим семьям. — обратился к работникам прокуратуры губернатор Борис Дубровский.

Как отметил прокурор Челябинской области Виталий Лопин, в прошедшем году результативность подконтрольного ему ведомства значительно возросла.

- Только по соблюдению прав и свобод человека и гражданина прокуратурой области выявлено более 43 тысяч нарушений. Это не простые цифры, за каждым нарушениям стоят человеческие судьбы и каждый гражданин, который обращается к прокуратуре области, находит здесь должное понимание, и, разрешая жалобы, мы принимаем весь спектр мер прокурорского реагирования. Немало сделано по защите социально-незащищенных слоев населения, мы принимали активное участие в защите интересов инвалидов, ветеранов войны, несовершеннолетних, благодаря прокурорскому вмешательству более 700 детей-сирот получили жилье, удалось погасить задолженность по выплате заработной платы на сумму более 200 миллионов рублей. - рассказал сайту «Первый областной» прокурор Челябинской области Виталий Лопин.

34 лучших работника прокуратуры получили ведомственные награды. Кроме того, грамотами были отмечены 9 ветеранов органов.

Отметим, что по итогам 2018 года раскрываемость преступлений увеличилась на 3%.

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