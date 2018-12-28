/ Больше радостных и светлых дней пожелал южноуральцам губернатор Борис Дубровский

Глава региона уже обратился к гражданам с новогодним поздравлением.

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С 2019 годом поздравил губернатор Борис Дубровский всех жителей Челябинской области. Глава региона пожелал всем больше радостных и светлых дней, достатка, здоровья, счастья и благополучия. Он выразил надежду, что наступающий год принесет только хорошее в каждый дом.

Следующий год очень важен для каждого южноуральца, ведь Челябинская область празднует юбилей — 85 лет.

Мы гордимся ее историей, приумножаем ее достижения, строим планы на будущее. В этом году будут реализованы большие проекты: мы продолжим благоустраивать города и села, строить школы и стадионы, готовиться к большим международным мероприятиям, выполнять социальные обязательства и ваши наказы в программе «Реальные дела». Пусть в наступающем году все сложится хорошо, сбудутся светлые надежды и принесут в ваш дом счастье, радость и любовь. — обратился к южноуральцам Борис Дубровский.

Губернатор также поблагодарил каждого жителя за то, что они помогли сформировать положительный имидж региона.