Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
68.88 -0.01 78.39 -0.13
Челябинск
сейчас
 
-11 °C
завтра
 
-16 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Больше радостных и светлых дней пожелал южноуральцам губернатор Борис Дубровский

Больше радостных и светлых дней пожелал южноуральцам губернатор Борис Дубровский

Глава региона уже обратился к гражданам с новогодним поздравлением.
сегодня в 07:33
  |  Общество

С 2019 годом поздравил губернатор Борис Дубровский всех жителей Челябинской области. Глава региона пожелал всем больше радостных и светлых дней, достатка, здоровья, счастья и благополучия. Он выразил надежду, что наступающий год принесет только хорошее в каждый дом.

Следующий год очень важен для каждого южноуральца, ведь Челябинская область празднует юбилей — 85 лет.

Мы гордимся ее историей, приумножаем ее достижения, строим планы на будущее. В этом году будут реализованы большие проекты: мы продолжим благоустраивать города и села, строить школы и стадионы, готовиться к большим международным мероприятиям, выполнять социальные обязательства и ваши наказы в программе «Реальные дела». Пусть в наступающем году все сложится хорошо, сбудутся светлые надежды и принесут в ваш дом счастье, радость и любовь. — обратился к южноуральцам Борис Дубровский.

Губернатор также поблагодарил каждого жителя за то, что они помогли сформировать положительный имидж региона.

Общество
Сразу четыре Деда Мороза поздравят челябинских детишек с Новым годом
26.12.2018
Сразу четыре Деда Мороза поздравят челябинских детишек с Новым годом
Общество
Предновогоднее чудо: магнитогорским бездомным вручили паспорта
26.12.2018
Предновогоднее чудо: магнитогорским бездомным вручили паспорта
Общество
С Днем Конституции поздравил южноуральцев Борис Дубровский
12.12.2018
С Днем Конституции поздравил южноуральцев Борис Дубровский
Общество
«Это наш общий праздник»: Борис Дубровский и Лидия Скобликова поздравили конькобежную школу с юбилеем
07.12.2018
«Это наш общий праздник»: Борис Дубровский и Лидия Скобликова поздравили конькобежную школу с юбилеем
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
Куда звонить в новогодние праздники в случае ЧС
сегодня в 09:54
Куда звонить в новогодние праздники в случае ЧС
Общество
Сбербанк подвел итоги работы в 2018 году и обозначил приоритеты на следующий год
сегодня в 09:00
Сбербанк подвел итоги работы в 2018 году и обозначил приоритеты на следующий год
Общество
Об основных опасностях зимы и Нового года рассказали сотрудники МЧС
сегодня в 08:52
Об основных опасностях зимы и Нового года рассказали сотрудники МЧС
Общество
Как правильно выбрать красную икру, рассказали в Роспотребнадзоре
сегодня в 08:21
Как правильно выбрать красную икру, рассказали в Роспотребнадзоре
Общество
Больше радостных и светлых дней пожелал южноуральцам губернатор Борис Дубровский
  
сегодня в 07:33
Больше радостных и светлых дней пожелал южноуральцам губернатор Борис Дубровский
Общество
В России могут установить минимальную стоимость вина
вчера в 21:15
В России могут установить минимальную стоимость вина
Общество
Жителей всего мира приглашают засветиться в новогоднем поздравительном ролике на ОТВ
  
вчера в 20:48
Жителей всего мира приглашают засветиться в новогоднем поздравительном ролике на ОТВ
Общество
В ПФР рассказали, как челябинцы получат пенсии в праздничные дни
вчера в 19:44
В ПФР рассказали, как челябинцы получат пенсии в праздничные дни
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6