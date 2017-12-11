/ Губернатор заявил о поддержке баллотирования Владимира Путина со стороны южноуральцев

Борис Дубровский назвал решение Президента преемственностью политического курса.

В 2018 году россияне будут избирать главу страны. На прошлой неделе о своих намерениях баллотироваться на очередной президентский срок заявил Владимир Путин. О решении он сообщил на автозаводе ГАЗ в Нижнем Новгороде. Сегодня, 11 декабря, губернатор Челябинской области Борис Дубровский назвал участие Владимира Путина преемственностью политического курса на укрепление национального суверенитета России.

Шестого декабря, находясь в Нижнем Новгороде, Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин объявил о своем намерении участвовать в президентских выборах в 2018 году. Жители Челябинской области приветствуют это решение и уже начали заявлять о своей поддержке. Со своей стороны поддерживаю патриотический порыв южноуральцев. Считаю, что участие действующего главы государства в предстоящих выборах обеспечивает преемственность политического курса на укрепление национального суверенитета России. Все стратегические решения, которые принимались и принимаются главой государства, определяют будущее нашей страны, в них видна логика, последовательность и перспектива. Наша область всегда ощущала поддержку Президента. Уверен, Южный Урал не подведет в решающий момент на текущем этапе развития России. — подчеркнул Борис Дубровский.

Напомним, ранее губернатор озвучил свою личную поддержку решения главы страны идти на новый срок. Очередные выборы Президента России состоятся 18 марта 2018 года.