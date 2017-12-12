/ Борис Дубровский представил южноуральский стенд на форуме «ЭкоТех-2017»

﻿Экологию Челябинской области обсудят во время пленарных заседаний.

В конце Года экологии в Москве проходит форум «ЭкоТех-2017». Участие в нем приняли делегации регионов страны, в том числе Челябинской области. На южноуральском стенде представлена схема управления отходами, инвестиция в охрану водных объектов и атмосферного воздуха ММК, работа ММК по устранению Коркинского разреза и высадке деревьев.

На выставке-форуме «ЭкоТех-2017» сегодня работает Борис Дубровский. Стенд Челябинской области посетил министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Также добавим, что на форуме-выставке во время пленарных заседаний выступит начальник технического управления Мечел-Кокса Виктор Бурков. Его доклад услышат участники секции «Территории особого внимания». Всего в их числе 15 городов, в том числе Челябинск и Магнитогорск. Отбирали территорию по техногенной нагрузке на атмосферный воздух, количеству предприятий. Поэтому на секции рассмотрят экологические проблемы территорий и пути их решения в 2017 году, а также планы ну будущее.