/ Федеральный Росприроднадзор проводит экологический рейд на Южном Урале

К работе готовы привлечь дополнительные силы из соседних регионов.

На Южном Урале проводится проверка экологической ситуации силами федерального ведомства. Представители Росприроднадзора организовали рейд с привлечением специальных лабораторий, в том числе и из соседних регионов. Также участие в эко-мониторинге примут волонтеры.



В случае необходимости усиления численности инспекторского состава дополнительно сформированы резервы специалистов в Управлениях Росприроднадзора по Республике Башкортостан, Оренбургской, Свердловской, Курганской областей, Пермского края. В целях обеспечения контрольно-надзорных мероприятий лабораторным сопровождением подготовлены к переброске ведомственные передвижные лаборатории ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» по Свердловской области и Филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» по Курганской области. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.



Напомним, 7 декабря южноуральские промышленники, общественники и экоактивисты обсудили имеющиеся в регионе экологические проблемы на площадке Южно-Уральской торгово-промышленной палаты. На совещании было озвучено, что сейчас главная проблема заключается в том, что практически невозможно определить конкретного загрязнителя из-за недостатка постов мониторинга. Кроме того, специалисты отмечают неточность данных о качестве воздуха.