Бюджет Челябинской области на 2021 год увеличили на 14,4 миллиарда рублей

Большая часть дополнительных средств будет направлена на социальные расходы

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области в третьем чтении приняли закон об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022—2023 года. Против проголосовали четыре человека — депутаты фракции КПРФ.

Доходы областного бюджета в 2021 году составят 186,4 млрд рублей. Расходы — 208,8 млрд рублей. В окончательной редакции закона утверждены поправки, которые внес губернатор региона Алексей Текслер. Они касаются поступления дополнительных федеральных средств. С докладом об изменениях параметров главного финансового документа выступил вице-спикер областного парламента Александр Лазарев. Большая часть средств будет направлена на исполнение социальных обязательств.

«Произошло увеличение объема расходов на 14,4 млрд рублей, что обусловлено уточнением федеральных трансфертов. Только губернатору предоставлено право изменять основные характеристики областного бюджета. 3,1 млрд рублей будут направлены на выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет. 2,4 млрд рублей — на реализацию региональных программ по модернизации первичного звена здравоохранения, 1,7 млрд рублей — на вознаграждение за классное руководство учителям, 1,6 млрд рублей — на организацию бесплатного питания учеников младших классов, 1,2 млрд рублей — на ежемесячные выплаты на третьего ребенка до трех лет, 948 млн рублей — на переселение граждан из аварийных домов, 712 млн рублей — на стимулирование жилищного строительства», — сообщил Александр Лазарев.

В следующем году 750 млн рублей будут направлены в города и районы Челябинской области для реализации механизма инициативного бюджетирования. Он дает право жителям муниципалитетов участвовать в распределении средств на решение проблем территорий. Как отметил Александр Лазарев, губернатор Алексей Текслер поручил региональному Минфину проработать вопрос о двукратном увеличении нецелевых субсидий на инициативное бюджетирование.

«Все комитеты поддержали бюджет, затем было заседание рабочей группы, было заседание по бюджету на президиуме. У нас полное единодушие. Я хотел бы высказать слова благодарности депутатам за ответственный серьезный подход к принятию самого главного документа, который мы утверждаем в 2020 году», — отметил спикер Заксобрания Владимир Мякуш.

В следующем году дефицит областного бюджета превысит 22,5 млрд рублей. Основным инструментом привлечения дополнительного финансирования станут облигации. Челябинская область 8 декабря разместила на Московской бирже эмиссионные долговые бумаги на сумму 7 млрд рублей. Объем эмиссии составляет 7 тыс. ценных бумаг. Долг должен быть погашен до 30 ноября 2027 года.