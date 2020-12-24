Гандбольное «Динамо» сыграло вничью со ставропольским «Виктором»

Игра закончилась со счетом 22:22

Гандбольный клуб «Динамо» из Челябинска провел очередной матч в рамках Суперлиги Париматч. В Снежинске команда, представляющая столицу Южного Урала, сыграла вничью с командой «Виктор» из Ставрополя.



В составе хозяев на площадке выделялись Данил Бочкарев и Георгий Токарев, которые забросили в ворота «Виктора» по шесть мячей, Евгений Дземин, на счету которого три гола, Филипп Борисов и Виктор Долинин, забившие по два гола, и Андрей Коркин, Артем Раев и Артем Соловьев, на счету которых по одному мячу. По времени игры на площадке больше всех отметились Евгений Дземин, Филипп Борисов, Андрей Яргычов и Георгий Токарев — все три игрока провели на площадке больше 40 минут.

Отметим, что эта игра стала первой ничейной после трех поражений подряд. Всего в активе челябинцев лишь одна победа за 15 игр. Сейчас «Динамо» расположилось на последнем, 13-м месте турнирной таблицы. Свой следующий матч команда из Челябинска проведет 27 января. В гостях «Динамо» сыграет с «Пермскими медведями».