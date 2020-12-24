В Челябинске стартует чемпионат России по фигурному катанию

Турнир пройдет на арене «Трактор»

Второй за последние несколько месяцев всероссийский форум стартует в Челябинске. Столица Южного Урала стала домом для чемпионата страны по фигурному катанию. Турнир, который пройдет на арене «Трактор», начинается в четверг, 24 декабря.



Первый соревновательный день, согласно программе чемпионата, начнется в 14:00 по челябинскому времени с короткой программы у мужчин. В 16:50 на лед выйдут танцевальные пары, а в 20:00 спортивные пары сразятся в короткой программе. Отметим, что в 19:15, согласно регламенту, пройдет церемония открытия. Как ранее рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе регионального министерства спорта, накануне прошла жеребьевка, на которой определилась очередность выступления.

«Само мероприятие продлилось чуть больше часа. Участники выходили на главную сцену, выбирали понравившуюся статуэтку, под которой „прятался“ порядковый номер их выхода на лед. Фирменные статуэтки, изготовленные златоустовскими мастерами специально к этим соревнованиям, спортсмены оставят себе на память. Отметим, что в состязаниях среди мужчин заявлено 17 спортсменов, столько же участниц будут бороться за медали в турнире среди женщин. Также заявлены на чемпионат России 11 спортивных пар и 14 танцевальных дуэтов»,— рассказали представители Минспорта Челябинской области.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Челябинске с 24 по 27 декабря. В заключительный день турнира состоятся показательные выступления. Добавим, на них должна выступить призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева.