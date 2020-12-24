Более 750 нелегальных елок изъяли в Челябинске

Рейд прошел в Тракторозаводском районе

В Челябинске продолжаются рейды по елочным базарам. Очередная проверка прошла в Тракторозаводском районе.

Всего в городе состоялось пять рейдов с выездами по 19 точкам. Из оборота изъяли более 750 хвойных деревьев по адресам: Трашутина, 26; Трашутина, 27а; Зальцмана, 18; Героев Танкограда, 57; Салютная, 2; пер. Лермонтова, 3.

«В добровольном порядке (силами предпринимателей, осуществляющих незаконную торговлю) вывезено более 2 500 хвойных деревьев с пяти площадок. Сотрудниками администрации района составлены административные материалы и направлены в Управление развития и благоустройства городской среды города Челябинска», — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Напомним, в Тракторозаводском районе открыты специализированные елочные базары по адресам:

ул. Артиллерийская, 65—67, ул. Горького, 19 (территория у сквера «Молодежный»), ул. Комарова, 131б, ул. Зальцмана, 10, ул. Хохрякова — ул. Чоппа (перекресток).