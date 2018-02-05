/ Борис Титов сформировал список желающих вернуться на Родину бизнесменов

Перечень предпринимателей адресован Владимиру Путину.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов анонсировал формирование списка предпринимателей, желающих вернуться в Россию. Письмо с перечнем имен направлено Президенту России Владимиру Путину. По мнению Титова, многие дела в отношении беглых бизнесменов необходимо пересмотреть.

В списке более 10 фамилий, и обращения продолжают поступать. История у всех этих бывших бизнесменов примерно одна и та же: они успели уехать из страны до момента заключения их в СИЗО. Некоторые уже 20 лет живут вне России, и даже Интерпол уже исключил их из розыска, а на родине дело продолжает висеть. — сообщил уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов.

Отметим, что список бизнесменов, желающих вернуться в Россию, пока не озвучен. Кремль сообщает, что ознакомиться с ним пока не удалось.

