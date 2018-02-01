/ На инфраструктуру поддержки бизнеса на Южном Урале пойдут 275 миллионов рублей

﻿Заявление Бориса Дубровского прозвучало на открытии Съезда лидеров «Опоры России».

Челябинск принимает XII Съезд лидеров «Опоры России» с 1 по 3 февраля. Мероприятие позволяет находить новые векторы развития бизнес-сообщества в регионах России, способы улучшения инфраструктуры — площадок, кадров, компетенции и логистики. Старт съезду лидеров дал губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Он обратился к участникам с приветственной речью, в которой рассказал о работе региона с бизнес-сообществом и текущих достижениях.



Мне импонирует ваша позиция и та повестка, которую предлагает нынешний Съезд. В нашем регионе традиционно сильная производственная сфера. В числе приоритетов — поддержка малого бизнеса в моногородах, что позволило сохранить 2,5 тысячи рабочих мест. Регион плотно включился в создание территорий опережающего социально-экономического развития. Активно ведется переориентация на возвратные инструменты финансовой поддержки. Создан и обрабатывает первые заявки региональный Центр микрофинансирования, предоставляющий заемные средства бизнесу под 7,7% годовых. Наряду с этим продолжаем использовать прежние механизмы льгот и налоговых преференций для инвесторов. — сказал Борис Дубровский.

Губернатор Челябинской области рассказал о планах региона на 2018 год. Например, свыше 275 миллионов рублей выделяют на развитие инфраструктуры и поддержку бизнеса. Фонды развития промышленности, Центры предоставления гарантий, поддержки экспорта, бизнес-инкубатор, Агентство инвестиционного развития и другие субъекты поддержки предпринимательства продолжат свою работу.



Все озвученные суммы и ресурсы — это не благотворительность, а хорошие вложения в развитие Челябинской области, которые дают реальную социально-экономическую отдачу. И мы всегда готовы работать с теми, кто разделяет эту точку зрения. Благодарю за внимание, всем желаю успехов! — завершил свою речь Борис Дубровский.

Напомним, лидеры «Опоры России» проведут в Челябинске 3 дня. Мероприятие пройдет на площадках «Конара» и «Станкомаша». Одним из главных гостей Съезда лидеров станет президент «Опоры России» Александр Калинин. Завершится Съезд на ГЛЦ «Солнечная долина».