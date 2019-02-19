/ Социальные проекты от активной молодежи будут решать проблемы Челябинской области

Научиться их воплощать поможет конкурс «Молодежь. Будущее территорий».

Движение «За возрождение Урала» в Челябинске презентовало масштабный проект «Будущее территорий. Вовлечение молодежи муниципалитетов в социальные практики». На презентации присутствовал губернатор Челябинской области, лидер общественного движения ЗВУ Борис Дубровский. Он ознакомился с проектом, оценил его перспективы, а также пообщался с инициативной молодежью Южного Урала.

Главе региона представили уже действующие проекты. Например, «Кухня жизни» — в рамках «Марафона добра» организаторы обучили азам кулинарного искусства более 500 детей и молодежь. Проект «Хранители памяти» представил патриотическое направление. Его сутью является передвижная выставка, экспонаты которой можно потрогать и узнать их историю. Также были представлены экологические проекты разного масштаба: «Чистый поселок», историко-экологические тропы Южного Урала и субботники ЗВУ, — участие в которых приняло более 8000 активистов.

После этого губернатору Челябинской области презентовали проект-конкурс «Молодежь. Будущее территорий». Его цель — показать, как проблему, волнующую население и муниципалитеты, можно преобразовать в проект, а после поэтапно ее решить.

Рад, что молодежь волнуют вопросы социального развития на своих территориях. Уверен, у каждого из вас есть чем поделиться друг с другом. Есть талант, знания, энергия. Есть дух соперничества, возможность побороться за победу, защитить свои проекты, перевести свои идеи в практическую плоскость. Я рассчитываю на ваше искреннее желание быть творцами больших дел и с удовольствием поддержу какую-либо команду на правах наставника. Уверен, что в процессе работы с молодыми лидерами мы увидим конкретные предложения и жизнеспособные проекты, которые можно будет уже в ближайшем будущем реализовать в территориях. Конкурс «Молодежь. Будущее территорий» должен быть реализован на самом высоком уровне. Благодаря ему у нас появляется кадровый резерв из талантливых, целеустремленных ребят. Думаю, кого-то из них мы с вами через несколько лет сможем увидеть на руководящих позициях исполнительной власти региона. — отметил Борис Дубровский.

Проект уже начал реализовываться: его презентуют молодежи. Свои проекты ребята будут разрабатывать девять месяцев. За это время руководители проекта проведут несколько образовательных семинаров, где около 500 человек будут учиться создавать и воплощать социальные проекты в жизнь. Лучшие из этих проектов будут представлены в августе 2019 года Борису Дубровскому и федеральным экспертам в области работы с молодежью. Участникам будут помогать наставники: среди них будут политики, общественники и медийные личности.