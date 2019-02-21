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/ О реализации программ по поддержке молодых семей рассказал Борис Дубровский

О реализации программ по поддержке молодых семей рассказал Борис Дубровский

На Южном Урале существует 17 видов пособий для семей с детьми.
сегодня в 18:30
  |  Общество

В своем Послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин предложил уже с 1 января будущего года ввести новые правила по выплатам за рождение первого и второго ребенка, а именно поднять планку для признания семьи нуждающимися с 1,5 до 2 прожиточных минимумов на члена семьи. Этой льготой смогут воспользоваться 70% российских семей.

Как отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, уже сейчас в нашем регионе предоставляется 17 видов пособий для семей с детьми. Например, при рождении третьего ребенка с 1 января 2012 года каждая семья имеет право на областной материнский капитал.

С 1 января 2019 года он проиндексирован и составил 61 455 рублей. Также в рамках поддержки семей с детьми в Челябинской области внесены изменения в региональный закон. Увеличен срок ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего и последующих детей. Ее размер в этом году составляет 10 147 рублей. Выплачивается она при ряде условий от рождения до достижения ребенком трех лет. — отметил Борис Дубровский.

Областные программа работают, так считают и простые южноуральцы. Жительница Фершампенауза Алена Зинатуллина рассказала, что после рождения дочери она оформила детское пособие, и это стало неплохой материальной поддержкой.

Увеличение выплаты для молодых родителей, конечно, радостная новость. Думаю, многие работающие женщины смогут решиться на рождение ребенка. Ведь на самом деле в доходах одной семьи разница в денежном эквиваленте между полутора и двумя прожиточными минимумами небольшая. А сам факт получения этого пособия — уже существенный плюс в бюджете семьи.— рассказала Алена Зинатуллина.

Отметим, что уже с начала 2018 года заработал новый вид детских пособий: ежемесячная выплата в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. На сегодня на Южном Урале ее получают 6814 семей. В 2019 году размер выплаты составляет 10 147 рублей. В этом году на эти цели из федерального бюджета направят 1 миллиард 433 миллиона рублей.

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Комментарии

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18:40, 21.02.2019
То что помогают очень хорошо, но никто по сути не обязан.
Но думаю, что молодые родители будут рады любой помощи.

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