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/ Борис Дубровский поддержал выдвижение Путина на пост Президента РФ

Борис Дубровский поддержал выдвижение Путина на пост Президента РФ

Глава региона назвал это решение важным и закономерным шагом.
сегодня в 20:17
  |  Политика

Действующий Президент РФ Владимир Путин будет баллотироваться на очередной срок. Об этом он заявил во время встречи с сотрудниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде.

Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации. Лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет. — заявил Путин.

Это решение, назвав его важным и закономерным, поддержал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Поддерживаю выдвижение Владимира Владимировича Путина на новый президентский срок. Успехи Челябинской области последних лет тесно связаны с именем, идеями и инициативами Владимира Владимировича. Те стратегические решения, которые принимались и принимаются главой государства, определяют будущее нашей страны, в них видна логика, последовательность и перспектива. Все они четко увязаны с развитием нашей страны, улучшением качества жизни граждан, формированием промышленного потенциала России, укреплением веры в свою страну. И я этот курс поддерживаю — как, я уверен, и все жители Челябинской области. — отметил Дубровский.

Напомним, что Владимир Путин впервые был избран Президентом в 2000 году, затем его переизбрали на второй срок. Снова Президентом Путин стал в 2012 году, с тех пор работает на этом посту.

Очередные выборы Президента России состоятся 18 марта 2018 года.

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