/ Дмитрий Медведев отверг возможность повторного выдвижения на пост Президента

Премьер-министр не намерен прекращать работать в нынешней должности.

Премьер-министр Дмитрий Медведев отказался баллотироваться на выборы Президента России в марте 2018 года. Такое заявление он сделал в ходе традиционной пресс-конференции с участием российских СМИ. Медведев сказал, что он занимается работой, которая приносит ему счастье и не намерен останавливаться.



Что касается меня лично, то в текущем политическом сезоне я себя в этом качестве не вижу. Но работать, естественно, я продолжу. — передает ТАСС слова премьер-министра России Дмитрия Медведева.



Также премьер-министр отметил, что кандидаты на пост Президента России определятся «совсем скоро». Также Дмитрий Медведев заявил, что если Владимир Путин выдвинет свою кандидатуру, то «Единая Россия» и он лично поддержат его.