/ Журналист ОТВ спросит у Владимира Путина о столице саммитов ШОС и БРИКС

Работников СМИ готовятся к участию в пресс-конференции Президента РФ.

Медиахолдинг ОТВ примет участие в традиционной пресс-конференции Президента Владимира Путина. Ведущая программы «Время новостей. Итоги» отправится в Москву, чтобы задать вопрос главе РФ. Вместе с ней в зале окажутся 1600 журналистов из других СМИ. В прошлом году при таком же количестве журналистов Владимир Путин успел ответить только на 67 вопросов. Анастасия Плотникова уже придумала, как попасть в этот список.

Нужно будет сесть поближе к сцене. Сделать яркую табличку с какой-то интересной фразой, чтобы со сцены тебя заметили. Выбирают автора вопроса или сам Владимир Владимирович, или его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Изначально думали спросить про ВСМ или громкие экологические скандалы, связанные с Челябинской областью. В итоге остановились на другой очень важной для региона теме — саммитах ШОС и БРИКС, которые могут пройти у нас в 2020 году. — рассказала сайту «Первый областной» Анастасия Плотникова.

Пресс-конференция состоится 14 декабря в 12:00 по Московскому времени. Оперативно освещать событие будет сайт «Первый областной».

Уже в субботу, 16 декабря, в 22:00 на телеканале ОТВ выйдет сюжет, посвященный пресс-конференции и ее закулисью. Не пропустите выпуск программы «Время новостей. Итоги».