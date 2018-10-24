/ Борис Дубровский рассказал о строительстве высокоскоростной магистрали между Челябинском и Екатеринбургом на федеральном канале

Глава региона появился в эфире передачи «Деловое Утро» на НТВ.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский дал интервью телеканалу НТВ. Глава региона появился в эфире передачи «Деловое Утро» сегодня, 24 октября. Во время беседы с корреспондентами телеканала Дубровский отметил, что Челябинск должен стать третьей по величине агломерацией в России.

С предложением построить ВСМ мы вышли к государству в конце прошлого года. Это совместный проект со Свердловской областью и нашими промышленниками, и мы все верим в него. Строительство магистрали даст серьезный импульс развития нашим регионам. Такое усиление дорожного сообщения позволит создать третью по величине агломерацию в России после Московской и Санкт-Петербургской, которая определит новый вектор развития территорий. — сказал Борис Дубровский в эфире программы «Деловое Утро».

Отметим, строительство ВСМ — инициатива Бориса Дубровского. Длина магистрали составит около 220 километров. Кроме того, на ней построят четыре промежуточные станции: аэропорт Челябинск, Снежинск, Сысерть и аэропорт Кольцово. Поезда будут ходить со скоростью 250 километров в час. Время в пути между двумя мегаполисами составит всего 1 час 10 минут.