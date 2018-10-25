/ Новые социально важные объекты появятся в Челябинской области

Благоустроить регион позволит новый проект федерального бюджета.

Государственная Дума России в первом чтении приняла проект федерального бюджета, в который заложены рекордные суммы на социальную сферу. Так Челябинская область может увеличить поступления из федерального бюджета на приоритетные для нашего региона направления: благоустройство, строительство новых школ и ликвидацию второй смены в школах крупных городов, строительство сельских школ и развитие школьной инфраструктуры, строительство новых детских садов, развитие сети медицинских учреждений, поддержку людей пожилого возраста и инвалидов и многие другие.

Не просто в разы, а в десятки раз больше средств мы планируем привлечь на решение экологических проблем нашего региона: рекультивацию челябинской городской свалки, создание линий по мусоросортировке и мусоропереработке в территориях, реализацию комплексного плана по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух, охрану лесов от пожаров, которые являются серьезной проблемой, а также создание национального парка. На строительство новых школ и создание школьной инфраструктуры в 2019 году будет выделено в два раза больше средств, чем в нынешнем. На введение дополнительных мест в детских садах мы заложили в два с половиной раза больше федеральных денег. Дополнительные деньги придут и по линии развития здравоохранения. С учетом областного финансирования этих проектов мы можем значительно увеличить темпы введения новых мест в детских садах, школах и учреждениях здравоохранения. Такие задачи ставит губернатор Челябинской области Борис Дубровский, это то, о чем нас просят наши избиратели. — сказал Владимир Бурматов.

При этом председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что средства в первую очередь должны быть перераспределены в пользу наиболее нуждающихся регионов.

Бюджет является инструментом реализации национальных проектов Президента нашей страны, цель которых — повышение уровня жизни граждан, развитие экономики, рост качества здравоохранения, образования, борьба с бедностью. — заявил Вячеслав Володин.

Кроме того Вячеслав Володин предложил усилить контроль за исполнением бюджета. Предложение председателя думы было единогласно одобрено депутатами, его также поддержал первый заместитель Председателя Правительства Антон Силуанов.