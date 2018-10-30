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/ Открытие магазина «Икеа» внесли в прогноз социально-экономического развития Челябинской области

Открытие магазина «Икеа» внесли в прогноз социально-экономического развития Челябинской области

Магазин откроется совместно с ТЦ «МЕГА».
сегодня в 12:50
  |  Общество

Появление в Челябинске торгового центра «МЕГА», в котором будет расположен популярный гипермаркет «Икеа», официально подтвердило региональное правительство. Задокументированно, что открытие состоится в 2023 году. Строительство ТЦ входит в приоритетные проекты развития области. Об этом говорится в постановлении Правительства региона «О прогнозе социально-экономического развития Челябинской области на период до 2024 года».

Крупнейшие проекты, планируемые к завершению в 2023 году: строительство многофункционального торгового центра «МЕГА» Челябинск с магазином IKEA — общество с ограниченной ответственностью «ИНГКА Сентерс Рус Проперти Д»; Строительство многофункционального спортивного комплекса «РМК-Арена» — акционерное общество «Русская медная компания» и другие. — сообщается в документе.

Первоначально «Икею» планировали открыть в 2020 году, однако затем проект отложили еще на три года. Как пояснил руководитель направления региональных проектов «ИКЕА Мос» Сергей Бут, это время необходимо, чтобы конечный результат получился качественным и надежным.

Мы понимаем, что Челябинск — крупный деловой город, научный и культурный центр Южного Урала. Он всегда был в нашем фокусе. Проект в Челябинске можно называть своего рода «пилотным», в нем мы стремились воплотить уникальные элементы дизайна, учесть специфику города и региона. Это будет пространство для встреч, общения жителей города. — рассказал радио «Business FM Челябинск» руководитель направления региональных проектов «ИКЕА Мос» Сергей Бут.

Отметим, что разговоры о строительстве торгового центра «МЕГА» начались давно. В 2015 году Борис Дубровский лично пригласил представителей шведской компании на Южный Урал и дал экономическому блоку правительства поручение о сопровождении проекта.

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