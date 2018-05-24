/ Борис Дубровский объяснил, как бизнесу встроиться в отношения стран ШОС

Глава Челябинской области работает в Питере на экономическом форуме.

Губернатор Борис Дубровкий сегодня участвует в Петербургском международном экономическом форуме. Глава Челябинской области выступил на панельной сессии, посвященной саммиту ШОС и деловой повестке. Он напомнил, что в 2020 году именно Челябинск станет площадкой для проведения международного саммита.

Фактически регион начал готовиться к саммитам с лета 2015 года. За неполные три года проведена масштабная работа, и на сегодня мы имеем полное представление о новых контурах Челябинска как будущей столицы саммитов ШОС и БРИКС. Есть городская инфраструктура, необходимые площадки, опыт проведения международных мероприятий. Большинство объектов к саммитам проектно проработаны, определены источники финансирования, подрядчики. В регионе реализуется программа «Наследие» по формированию принципиально новой городской среды, плодами которой воспользуются нынешнее и будущие поколения. — сказал Борис Дубровский.

Губернатор рассказал, что в первую очередь модернизируется аэропорт — воздушные ворота Челябинска. Новый пассажирский терминал, способный пропустить 2,5 миллиона пассажиров в год, получил все необходимые положительные заключения. Воплощение проекта в жизнь начнется уже в июне. Будут реконструировать аэродром. Все это поможет и Екатеринбургу, если согласуют проведение там «Экспо-2025». Также в рамках подготовки к саммиту модернизируют дорожную сеть города, строят несколько конгресс-холлов, гостиницы.

Важным Борис Дубровский считает включение бизнеса в экономическое взаимодействие стран ШОС. Например, планируется строительство ВСМ «Челябинск-Екатеринбург», которая станет участком магистрали «Евразия». ВСМ позволит преодолевать сотни километров за считанные часы, сокращая время поставки грузов. Немаловажен в этой работе форум губернаторов регионов стран ШОС, позволяющий выстроить отношения сразу с большими территориями разных государств.

Добавим, что на 24 мая также запланировано подписание ряда знаковых для Челябинской области соглашений, в том числе по вопросу аэропорта. ПМЭФ будет работать несколько дней.